Захарова обвинила США и Евросоюз в использовании IT-технологий для провокации и пропаганды

Мария Захарова обвинила Запад в активном распространении фейков и провокационных материалов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила США и их европейских союзников в использовании информационных технологий без учета норм и традиций других стран.

“Нам хорошо известно, что политические элиты в США и Евросоюзе используют информационно-коммуникационные технологии не в благородных целях донесения объективной информации до широких кругов населения”, – отметила дипломат на Всемирной онлайн-конференции по многополярности.

По ее словам, Вашингтон и союзники активно занимаются агитацией, провокацией, пропагандой и созданием и распространением фейков “на грани индокринирования”.

Ранее на этой же конференции глава МИД Сергей Лавров отметил, что попытки Запада изолировать Россию потерпели полный провал, как и усилия Вашингтона и его союзников навязать мировому сообществу свои порядки и правила. По его мнению, мир уверенно движется к глобальной многополярности, потому что около 85 процентов населения планеты не хотят следовать правилам “бывших колониальных метрополий”.