Володин напомнил о законах, вступающих в силу в мае 2023

Володин напомнил о законах, вступающий в силу в мае Фото: Евгения ГУСЕВА

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о новых законах, которые вступят в силу в мае. Среди них новый закон, предусматривающий наказание до пяти лет лишения свободы за содействие неправомерным решениям международных организаций.

“Это законы, которые позволят защитить нашу страну и граждан от незаконных решений международных структур, в том числе Международного уголовного суда”, – отметил Володин.

Также он напомнил о новом законе, ограничивающем продажи вейпов и безникотиновых жидкостей несовершеннолетним. По его словам, депутаты много раз получали просьбы от родителей и педагогов о создании подобного закона.

“Они переживают, что это наносит вред. Жидкости для вейпов содержат вещества, повышающие риск развития злокачественных образований, способны навредить легким и дыхательным путям”, – отметил спикер Госдумы.

Сайт KP.RU ранее рассказывал подробности нового закона, а также приводил слова академика РАН, экс-главгоссанврача России Генадия Онищенко, который считает вейпы убийцами населения России и поддерживает данный законопроект.

Также KP.RU проводил собственное исследование среди читателей, как можно сделать вейпы недоступными для подростков. Оказалось, что абсолютное большинство россиян видят только один выход – полный запрет на продажу такой продукции в стране.