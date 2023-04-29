The Guardian: ВМС Британии расследуют потерю секретных документов о подлодке HMS Anson в туалете паба

ВМФ Великобритании начал расследование инцидента в туалете Британского паба Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Издание The Guardian со ссылкой на официального представителя британского флота сообщило, что ВМС Великобритании приступили к расследованию инцидента в туалете британского паба, где обнаружили секретные документы об устройстве новейшей подлодки HMS Anson.

Ранее издание Sun сообщило, что в туалете Британского паба были обнаружены документы о подводной лодке HMS Anson, в которых раскрывалось внутреннее устройство подлодки и стоял британский гриф секретности.

По словам нашедшего секретный документ, это произошло в очень бурную ночь, во время которой в пабе находилось очень много и военных и гражданских людей.

В Guardian уточнили, что рядом с пабом находится компания BAE Systems, которая занимается строительством атомных подлодок типа Astute. В тот вечер в заведении могли находиться работники предприятия, а найденные документы являются частью руководства для подводников и обслуживающего персонала.