Делегация США прибыла в Киев на встречу с Зеленским Фото: Twitter посла США на Украине Бриджит Бринк

Делегация Соединенных Штатов прибыла в Киев, где вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским подпишет договор об инвестициях для местного бизнеса.

Как пишет в своем Twitter посол США в Киеве Бриджит Бринк, члены делегации и украинский лидер подпишут «договор об инвестициях на 25 миллионов для помощи быстро развивающемуся малому и среднему бизнесу». Дипломат отметила, что «нужно действовать быстро, чтобы помочь экономике Украины не просто выжить, но и процветать».

Как писал сайт KP.RU, ранее министр торговли США Джина Раймондо заявляла, что частный бизнес Соединенных Штатов готов помогать Украине в восстановлении инфраструктуры, однако опасается, что выделенные средства станут частью коррупционных схем.

Напомним, финансовым хабом по сбору средств на восстановление Украины хочет стать Польша. Об этом заявил заместитель министра финансов страны Артур Собонь. Он отметил, что для Варшавы важно быть в центре этого процесса.