BFMTV: мужчину после остановки сердца прооперировали на Эйфелевой башне в Париже

Мужчину после остановки сердца прооперировали на Эйфелевой башне в Париже Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врачи провели операцию на втором этаже Эйфелевой башни в Париже мужчине, у которого случилась остановка сердца.

Как сообщил телеканал BFMTV, инцидент произошел днем в пятницу, 28 апреля. Мужчине стало плохо на втором этаже главной достопримечательности Парижа. Приехавшие медики оценили ситуацию и приняли решение прямо на месте поставить мужчине искусственное сердце.

Телеканал также проинформировал, что через два часа мужчину перевезли в больницу.

Как ранее писал сайт KP.RU, российские врачи впервые в России провели уникальную операцию пациентке с раковой опухолью на лице. Чтобы избежать неблагоприятных последствий, онкологи применили так называемый метод изолированной химиоперфузии. Прежде эту технологию ограниченно использовали только при онкологических заболеваниях легких, печени и некоторых других локализациях рака.