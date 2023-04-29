BFMTV: мужчину после остановки сердца прооперировали на Эйфелевой башне в Париже

Мужчину после остановки сердца прооперировали на Эйфелевой башне в Париже
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Врачи провели операцию на втором этаже Эйфелевой башни в Париже мужчине, у которого случилась остановка сердца.
Как сообщил телеканал BFMTV, инцидент произошел днем в пятницу, 28 апреля. Мужчине стало плохо на втором этаже главной достопримечательности Парижа. Приехавшие медики оценили ситуацию и приняли решение прямо на месте поставить мужчине искусственное сердце.
Телеканал также проинформировал, что через два часа мужчину перевезли в больницу.
Как ранее писал сайт KP.RU, российские врачи впервые в России провели уникальную операцию пациентке с раковой опухолью на лице. Чтобы избежать неблагоприятных последствий, онкологи применили так называемый метод изолированной химиоперфузии. Прежде эту технологию ограниченно использовали только при онкологических заболеваниях легких, печени и некоторых других локализациях рака.