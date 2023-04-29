Медведев призвал к разрыву дипломатических отношений с Польшей Фото: REUTERS

Россия должна прекратить дипломатические отношения с Польшей после инцидента с захватом властями Варшавы школы при посольстве РФ, считает заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев.

«Я не вижу смысла в поддержании дипломатических отношений с Польшей. Это государство не должно существовать для нас, пока у власти нет никого, кроме русофобов, а Украина полна польских наемников, которых следует безжалостно истреблять», – написал политик в своем англоязычном аккаунте Twitter.

Напомним, утром 29 апреля к зданию школы при посольстве России в Варшаве в сопровождении полиции пришли представители мэрии и в присутствии российских дипломатов взломали калитку и заблокировали школу.

Позже власти Польши потребовали от сотрудников школы при российском посольстве в Варшаве до 19:00 мск покинуть здание. В данный момент представители мэрии Варшавы совместно с полицейскими проводят опись имущества в здании школы.