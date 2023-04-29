Сенатор Ковитиди призвала к жесткому ответу на удары украинских дронов по нефтебазе в Севастополе

Сенатор Ольга Ковитиди Фото: Архив "КП"

России следует дать жесткий ответ на удары украинских беспилотников по нефтебазе в Казачьей бухте Севастополя, заявила член Совета Федерации Ольга Ковитиди.

«Времени «на медленные танцы» у нас больше нет. Произошедшее требует ответного жесткого решения и действий. Все нефтеналивные хранилища Одессы должны быть уничтожены», – написала сенатор в своем Telegram-канале.

По мнению парламентария, Москва должна принять «стратегическое решение о нейтрализации Одессы как военной базы Украины».

Напомним, пожар на топливном резервуаре в районе Казачьей бухты Севастополя начался ночью 29 апреля после удара беспилотника. Ему был присвоен четвертый класс сложности, а его площадь составила около 1000 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.

Позже глава города Михаил Развозжаев сообщил, что пожар удалось локализовать. По его словам, пожарные расчеты действовали быстро и профессионально. Сейчас Роспотребнадзор проводит замеры допустимых концентраций веществ в районе. Инцидент никак не повлияет на снабжение Севастополя топливом, отметил Развозжаев.