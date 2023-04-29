FT: Италия передала Украине 20 неисправных самоходных артиллерийских установок

Италия передала Украине 20 неисправных самоходных артиллерийских установок Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские власти заявили, что ни одна из 20 переданных Киеву Италией самоходных артиллерийских установок (САУ) не была готова к бою. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на советника в министерстве обороны Украины.

Издание отмечает, что не все вооружение, которое было передано странами Европы, оказалось исправно. «Ни одна из 20 самоходных гаубиц, предоставленных Италией Украине ранее в этом году, не была готова к бою», — подчеркнули в Financial Times.

Как ранее писал сайт KP.RU, 16 апреля 2023 года стало известно о том, что Рим передал Киеву около 20 самоходных артиллерийских установок M109L. Италия также ранее отправила Украине свыше 30 гусеничных установок.

Напомним, ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что передаваемое Украине странами Запада оружие попадает в руки террористов и подрывает безопасность в Европе и во всем мире. Руководитель ведомства также подчеркнул, что поставки вооружения Киеву лишь затягивают конфликт и наносят вред гражданам Украины и инфраструктуре страны.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также заявлял, что поставки Киеву оружия западными партнерами не изменят ход и итоги спецоперации, однако затянут конфликт и приведут к более печальным последствиям для самой Украины.