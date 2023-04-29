Россия попросила ОАЭ проверить в стране наличие имущества блогера Елены Блиновской Фото: Иван МАКЕЕВ

Сотрудники правоохранительных органов России направили в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) международное поручение. В нем они просят подтвердить наличие в ОАЭ имущества блогера Елены Блиновской, которая обвиняется в неуплате налогов на общую сумму 918 млн рублей.

Как пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, если соответствующее имущество будет найдено, то его арестуют и направят в счет погашения ущерба, нанесенного государству Блиновской.

Как ранее писал сайт KP.RU, Блиновскую задержали в четверг, 27 апреля. Она обвиняется в уклонении от уплаты налогов, а также в отмывании денег в особо крупном размере. По версии следствия, в 2019-2022 годах блогер дробила свой бизнес, избегая таким образом уплаты налогов. Всего за это время Блиновская не доплатила в федеральный бюджет 918 млн рублей.

В пятницу, 28 апреля, Пресненский суд Москвы вынес решение, согласно которому блогера отправили под домашний арест. Блиновская, в свою очередь, заявила, что раскаивается. Женщина также пообещала, что возместит нанесенный государству ущерб.