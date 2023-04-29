Экс-разведчик Риттер заявил о планах Киева втянуть НАТО в конфликт с Россией из-за провала ВСУ

В США заявили о планах Киева втянуть НАТО в конфликт с Россией из-за провала ВСУ Фото: REUTERS

Власти Украины планируют напрямую втянуть НАТО в конфликт с Россией, поскольку украинские войска терпят неудачу в боевых действиях, считает бывший офицер разведки морской пехоты Соединенных Штатов Скотт Риттер.

Как заявил экс-разведчик на YouTube-канале журналиста Стивена Гарднера, окружение президента Украины Владимира Зеленского советует ему постараться втянуть Североатлантический альянс в прямой конфликт с Москвой ради спасения ВСУ. Эти действия поднимут вероятность ядерной войны, поэтому Вашингтон все чаще вмешивается в принимаемые Киевом решения, отметил отставной офицер.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс истощил свои запасы снарядов для поставок Украине и сейчас конфликт перешел в фазу «логистического» противостояния на истощение.

Как писал сайт KP.RU, депутат Европарламента Мик Уоллес назвал главную причину конфликта на Украине. По его словам, к нему привело расширение НАТО и его вмешательство в суверенные дела Украины.