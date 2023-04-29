Выпускникам военного университета МО РФ вручили дипломы в музее Победы в Москве Фото: Минобороны РФ

Выпускникам военного университета МО РФ в торжественной обстановке вручили дипломы. Церемония прошла в зале Славы музея Победы на Поклонной горе в Москве. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Отмечается, что по результатам экзаменов 24 выпускника получили дипломы с отличием, а восемь офицеров заслужили золотые медали. Среди выпускников - старшие офицеры, адъюнкты и молодые лейтенанты.

Золотые медали выпускникам вручил замминистра обороны России - начальник главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин. «Хотел бы выразить слова признательности руководству военного университета, педагогам и наставникам, передавшим новому поколению офицеров военно-политических органов свой богатый жизненный и армейский опыт, глубокие знания военной науки», - сказал Горемыкин.

Военный университет Министерства обороны РФ является одним из старейших военно-учебных заведений России, ведущим учебно-методическим и научным центром ВС РФ. Вуз находится в Москве, считается правопреемником целого ряда советских и российских военных университетов.

Как ранее писал сайт KP.RU, 8 февраля 2023 года в день Российской науки статс-секретарь – заместитель министра обороны России Николай Панков вручил награды лауреатам конкурсов на лучшие научные работы в ВС РФ и «Лучший молодой ученый Министерства обороны Российской Федерации».