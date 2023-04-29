Эрдоган заявил об улучшении состояния здоровья Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что состояние его здоровья заметно улучшилось.

В субботу, 29 апреля, политик принял участие в фестивале авиакосмических технологий Teknofest в Стамбуле, турецкий лидер выступал со сцены более 30 минут. На вопрос журналистки телеканала CNN Эрдоган ответил, что состояние его здоровья стало намного лучше.

Напомним, 26 апреля интервью президента Турции было внезапно прервано. Турецкий лидер резко почувствовал себя плохо в прямом эфире из-за желудочного гриппа. Политик в тот момент заявил, что он даже думал, не отменить ли программу.

Также Эрдоган отменил поездку по турецким городам в рамках предвыборной кампании. Такое решение, по словам президента Турции, было принято, по рекомендации врачей. В четверг, 27 апреля, в церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на АЭС «Аккую» он принял участие по видеосвязи.