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НовостиВ мире29 апреля 2023 14:49

Daily Shincho: страны глобального Юга недовольны концентрацией западной помощи на Украине

Западу будет сложно заручиться поддержкой глобального Юга, пишет издание
Екатерина КОСОБОКОВА
Глобальный Юг недоволен концентрацией помощи стран Запада на Украине

Глобальный Юг недоволен концентрацией помощи стран Запада на Украине

Фото: REUTERS

Страны глобального Юга высказывают недовольство концентрацией всей западной помощи на Украине. К такому выводу пришел японский журнал Daily Shincho.

Издание пишет, что Украина стала нарушителем «спокойствия на глобальном Юге, но самое непростительное — концентрация в этой стране всей западной помощи».

Авторы статьи считают, что если Соединенные Штаты и Европа не признаются в последнем, то им будет непросто заручиться «широкой» поддержкой стран глобального Юга.

По мнению журнала, конфликт между Западом, который поддерживает Украину, и Россией обостряется, и от этого, в первую очередь, страдают развивающиеся страны.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что истинной целью стран Запада в украинском конфликте является нанесение России стратегического поражения, а также создание угрозы Китаю и сохранение монопольного положения в мире. По мнению Шойгу, сегодняшняя ситуация на Украине подтверждает нацеленность США, а также их союзников из других государств к военному противостоянию России и Китая.