Глобальный Юг недоволен концентрацией помощи стран Запада на Украине
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Страны глобального Юга высказывают недовольство концентрацией всей западной помощи на Украине. К такому выводу пришел японский журнал Daily Shincho.
Издание пишет, что Украина стала нарушителем «спокойствия на глобальном Юге, но самое непростительное — концентрация в этой стране всей западной помощи».
Авторы статьи считают, что если Соединенные Штаты и Европа не признаются в последнем, то им будет непросто заручиться «широкой» поддержкой стран глобального Юга.
По мнению журнала, конфликт между Западом, который поддерживает Украину, и Россией обостряется, и от этого, в первую очередь, страдают развивающиеся страны.
Как писал сайт KP.RU, ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что истинной целью стран Запада в украинском конфликте является нанесение России стратегического поражения, а также создание угрозы Китаю и сохранение монопольного положения в мире. По мнению Шойгу, сегодняшняя ситуация на Украине подтверждает нацеленность США, а также их союзников из других государств к военному противостоянию России и Китая.