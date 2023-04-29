Все сотрудники школы при посольстве России в Варшаве покинули здание учебного заведения Фото: кадр из видео

Все находившиеся на территории школы при посольстве России в Варшаве учителя и сотрудники покинули здание учебного заведения, захваченного властями города.

«Учителя и другие сотрудники, проживавшие на территории школы, покинули здание с личными вещами и переехали на другой объект российского диппредставительства в Варшаве», – сказал ТАСС советник-посланник посольства России в Польше Андрей Ордаш.

Российская дипмиссия обеспечит продолжение учебного процесса для всех учеников школы, заверил дипломат. По словам советника, российской стороне дали семь дней на вывоз школьного имущества.

Напомним, утром 29 апреля к зданию школы при посольстве России в Варшаве в сопровождении полиции пришли представители мэрии и в присутствии российских дипломатов взломали калитку и заблокировали школу.

Позже власти Польши потребовали от сотрудников школы при российском посольстве в Варшаве до 19:00 мск покинуть здание. В данный момент представители мэрии Варшавы совместно с полицейскими проводят опись имущества в здании школы.