Премьер Польши Моравецкий заявил об усилении охраны границы с Россией оборудованием и оружием

Премьер Польши заявил об усилении охраны границы с Россией оборудованием и оружием Фото: REUTERS

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в субботу, 29 апреля, заявил о том, что республика усилит охрану границы с Россией современными оборудованием и оружием.

«Мы будем усиливать присутствие пограничной стражи и всех служб», - цитирует Моравецкого РИА Новости.

Он уточнил, что по всей границе с Россией планируется разместить как физические, так и электронные заграждения, а также современное оружие. Сделано это будет, по словам Моравецкого, для усиления безопасности жителей Польши.

Как писал сайт KP.RU, ранее министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский заявил, что в республике начались работы по строительству электронного заграждения на границе с РФ в Калининградской области.

Чиновник отмечал, что это будет «современное невиданное заграждение». Оно будет состоять из камер дневного и ночного видения, датчиков движения и другого оборудования, которое будет обеспечивать полный контроль всего, что происходит на границе. В Польше также отмечали, что строительство заграждения закончится к осени этого года.