WSJ: ООН считает, что инициатива МАГАТЭ по Запорожской АЭС потерпела неудачу

ООН считает, что инициатива МАГАТЭ по Запорожской АЭС потерпела неудачу Фото: REUTERS

В Организации объединенных наций считают, что инициатива Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по Запорожской атомной электростанции (АЭС) потерпела неудачу. Об этом пишет газета Wall Street Journal, ссылаясь на осведомленные источники.

Издание заявляет, что чиновники ООН с февраля говорили о том, что они хотят взять на себя дипломатические усилия на этом направлении. Газета также пишет, что генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш разговаривал с представителями Москвы и Киева для того, чтобы обсудить новую концепцию защиты Запорожской АЭС.

Напомним, в конце марта глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял о разработке новой концепции защиты Запорожской АЭС. Тогда он отмечал, что есть различные идеи, над которыми идет работа в МАГАТЭ. По словам Гросси, ранее предлагалось создать защитную зону вокруг атомной станции, но потом было принято решение о разработке концепции, которая рассчитана на защиту станции более локально.