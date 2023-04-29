Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил ЦСКА со столетием со дня его образования. Фото: кадр из видео

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в субботу, 29 апреля, поздравил спортсменов, тренеров и ветеранов со столетним юбилеем Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА). В Центральном академическом театре Российской армии он вручил клубу орден Александра Невского.

В рамках торжественного мероприятия также традиционно состоялось вручение премии «Армеец года». К юбилею ЦСКА было учреждено пять специальных номинаций, в которых наградили спортсменов и ветеранов клуба.

«Сегодняшнее столетие говорит о многом, я не знаю в мире такого клуба, который бы имел такую историю как ЦСКА. Нет такого, клуба, который имел бы столько олимпийских наград, столько чемпионов мира. Хотя нет, такой клуб есть, - это ЦСКА», - заявил Шойгу.

Министр обороны напомнил, что историю определяют люди. «Люди – это имена, это фамилии, это звания, это заслуги, это подвиги. Это все имеет ЦСКА. Такие герои как Всеволод Бобров, Анатолий Тарасов, Ирина Роднина, Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов. Это люди, которые делали историю нашей страны, историю не только ЦСКА, а историю нашего спорта», - подчеркнул глава ведомства.

Шойгу также поблагодарил ветеранов ЦСКА, благодаря которым клуб был сохранен в непростые для страны времена.

«В далеком 1923 году, когда в стране разруха, голод, когда не ходят поезда и паровозы, когда не хватает хлеба, когда сумасшедшая беспризорность, - создается ЦСКА. Я всегда удивлялся и продолжаю удивляться воле и силе наших предков, наших ветеранов. В каком бы городе страны не был, ты всегда видишь либо объекты ЦСКА, либо людей ЦСКА, либо школы ЦСКА. Это все продолжает разрастаться, и я сегодня хочу сказать огромное спасибо нашим ветеранам, тренерам, которые в тяжелые времена, начиная с 90-х годов и до 2000-го года, сумели сохранить то, что сегодня представляет из себя ценность», - отметил Шойгу.

Он пожелал клубу новых побед и свершений во благо отечества.

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