Экс-депутат Рады Стецькив призвал ВСУ начать контрнаступление до проведения саммита НАТО Фото: REUTERS

Экс-депутат Верховной Рады Украины Тарас Стецькив считает, что ВСУ должны начать контрнаступление до проведения саммита НАТО, который состоится 11 и 12 июля в столице Литвы Вильнюсе.

Иначе, по мнению бывшего парламентария, Киеву будет сложно вести переговоры во время саммита. Такое заявление экс-депутат сделал в эфире телеканала NTA.

Как считает Стецькив, наступление ВСУ должно начаться даже несмотря на то, что украинской армии не хватает боеприпасов, что связано с «бюрократическими проволочками» в Евросоюзе. В то же время, по его мнению, дефицит боеприпасов может привести к провалу украинских войск. А это, в свою очередь, отразится на отношении стран Запада к Киеву.

Напомним, ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что сроки контрнаступления ВСУ сдвигаются на май из-за ежедневных дождей в Запорожской области. Как следствие, передвижение военной техники по полям в таких условиях «крайне затруднительно».

Рогов также подчеркнул, что Вооруженные силы РФ готовы дать «сокрушительный отпор» украинской армии. Поэтому, по мнению Рогова, контрнаступление ВСУ может стать последним приказом, отданным президентом Украины Владимиром Зеленским.