Российские следователи дадут правовую оценку захвату школы при посольстве РФ в Варшаве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники Следственного комитета РФ дадут правовую оценку захвату здания школы при посольстве России в Варшаве. Об этом в субботу, 29 апреля, проинформировала пресс-служба ведомства.

Отмечается, что руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение следователям запросить необходимую информацию в министерстве иностранных дел РФ, после чего оценить все обстоятельства инцидента.

Как ранее писал сайт KP.RU, утром 29 апреля к зданию школы при посольстве России в столице Польши в сопровождении полиции пришли представители местной мэрии и в присутствии российских дипломатов взломали калитку, а затем заблокировали школу.

Позже польские власти потребовали от сотрудников образовательного учреждения освободить здание. По данным советника-посланника посольства России в Польше Андрея Ордаша, все находившиеся на территории школы сотрудники покинули учебное заведение.

В свою очередь, в МИД России заявили, что реакция Москвы на захват школы при посольстве РФ в Варшаве будет жесткой.