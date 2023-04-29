Власти Турции закрыли воздушное пространство для рейсов Flyone Armenia в Европу Фото: Иван ВИСЛОВ

Глава совета директоров Flyone Armenia Арам Ананян сообщил, что власти Турции закрыли свое воздушное пространство для рейсов армянской авиакомпании.

«По непонятным для нас причинам и без каких-либо видимых оснований авиационные власти Турции без предварительного уведомления аннулировали ранее выданное авиакомпании Flyone Armenia разрешение на выполнение полетов в Европу через воздушное пространство Турции», - цитирует Ананяна ТАСС.

Он добавил, что в настоящее время авиакомпания работает с пассажирами рейсов, которые пришлось отменить, а также в ближайшем будущем сообщит о развитии ситуации.

Как писал сайт KP.RU, ранее в Европейской организации по безопасности воздушной навигации предположили, что воздушное пространство России останется закрытым для рейсов в Евросоюз до 2029 года.

Сейчас самолетам западных авиакомпаний нужно особое разрешение Росавиации или МИД России для того, что пролететь по российскому небу. Такие ограничения Россия ввела в ответ на закрытие воздушного пространства ЕС и США для российских авиаперевозчиков.