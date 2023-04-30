Во Франции идет расследование о коррупции в российском филиале Auchan

Во Франции проводится расследование в отношении российского филиала компании "Ашан" по подозрению в коррупции. Фото: Павел КЛОКОВ

Правоохранительные органы Франции ведут расследование в отношении российского филиала компании Auchan. Подробности рассказывают французские СМИ, в частности, агентство Agence France-Presse и еженедельник Challenges.

Сообщается, что расследование началось в 2020 году, его проводит финансовая прокуратура Франции.

«Целью расследования является выяснение фактов в российском филиале Auchan, но это расследование не направлено против компании», - пишет еженедельник.

Уточняется, что расследование ведется по подозрению в коррупционных нарушениях, в частности, в подкупе иностранного должностного лица.

Напомним, французские правоохранительные органы начали расследование после того, как русский аудитор обнаружил масштабную коррупцию во французской торговой сети.

О наиболее популярных коррупционных схемах, которые использовались в российском Auchan, юрист Алексей Жарков рассказал в эксклюзивном интервью KP.RU.