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НовостиПолитика29 апреля 2023 23:08

Отставной турецкий адмирал Гюрдениз призвал страну выйти из НАТО

Генерал в отставке рассказал об опасности для Турции со стороны западных стран
Мария ПАВЛОВА
Отставной генерал призвал Турцию выйти из НАТО.

Отставной генерал призвал Турцию выйти из НАТО.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Турции необходимо выйти из НАТО. Такое мнение высказал адмирал ВМС Турции в отставке Джем Гюрдениз в интервью телеканалу Tele1.

Отставной военачальник отметил, что Анкара «не получает поддержки от НАТО и ЕС», наоборот, от западных стран «исходит наибольшая угроза для Турции». Гюрдениз напомнил о попытках создания сепаратистского курдского государства и допустил возможность втягивания Западом Турции в конфликт через Украину.

Генерал призвал Анкару проводить независимую политику, сохраняя баланс «между Атлантикой и Азией» и избавиться «от англосансонской зависимости».

Напомним, в 2022 году Турция выдвинула ультиматум Финляндии и Швеции для вступления в НАТО.

Позднее западные СМИ писали, что несмотря на объявленное на фоне украинского кризиса единство НАТО, внутри альянса назревает настоящая война между Турцией и Грецией.

Тем временем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые появился на публике после появления сообщений об ухудшении состояния его здоровья. Политик посетил фестиваль авиакосмических технологий Teknofest в Стамбуле.