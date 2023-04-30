Daily Express: в Британии испугались якобы возможных российских ударов по линиям энергоснабжения

В Великобритании испугались, что Россия якобы может нанести удар по соединяющим страну с материком электрокабелям. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Британские аналитики считают, что Россия якобы может нанести удар по соединяющим страну с материком подводным кабелям. Такое развитие событий допустил Дуэйн Райан Менезес, сотрудник аналитического центра Polar Research and Policy Initiative.

«Национальная электросеть Великобритании зависит от мощных подводных кабелей, в результате саботажа возникнут перебои в подаче электроэнергии, которые парализуют страну», - сказал он в интервью изданию Daily Express.

Эксперт отметил, что протяженность кабелей, от которых зависит снабжение Британии электроэнергией, составляет более миллиона километров.

Ранее сообщалось, что помеченные как «конфиденциальные» документы об атомной подводной лодке Королевского флота Великобритании HMS Anson были найдены на полу одного из британских пабов. В найденных документах содержатся чертежи и информация о том, «как подводникам и подрядчикам понять взаимодействие систем субмарины».

Тем временем эксперты прогнозируют, что Европу ждет засуха и война за воду летом 2023 года.