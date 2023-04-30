В США назвали влиятельные страны, не поддерживающие Вашингтон в противостоянии с Москвой

В США назвали влиятельные страны, которые не поддерживают Вашингтон в противостоянии с Москвой и Пекином. Фото: REUTERS

Ряд влиятельных государств не настроены на поддержку США в противостоянии с Россией и Китаем. Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на данные американских спецслужб из попавших в соцсети в результате утечки секретных документов.

Среди таких государств издание называет Египет, Бразилию, Индию и Пакистан.

«Хотя ключевые союзники США в Европе и Восточной Азии поддержали кампанию Байдена по Украине и предоставляют все больше вооружений, отказываясь от российских энергоносителей, в других местах Вашингтон столкнулся с сопротивлением», - пишет издание.

Тем временем Соединенные Штаты начали вербовать джихадистов: их готовят к террористической войне с Россией.

Также в США заявили, что из-за продвижения либеральной повестки украинскому президенту Владимиру Зеленскому не стоит ожидать поддержки от сторонников Республиканской партии США, которые могут прийти к власти после намеченных на 2024 год президентских выборов.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что США подталкивают мир к большой войне.