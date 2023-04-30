Обозреватель Моррис: Вашингтон забывает об Украине и фокусируется на Китае

Американский обозреватель заявил, что США готовы оставить Украину и переключиться на предполагаемый конфликт с Китаем. Фото: REUTERS

Вашингтон смещает фокус своего внимания с Украины на потенциальный конфликт с Китаем. Такое мнение озвучил американский журналист Клейтон Моррис в программе Redacted News.

По словам Морриса, последние высказывания американских властей несут именно такое послание президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Мы здесь закончили. Зеленский — все. Мы начинаем новую страницу и фокусируемся на Китае — таково послание», - сказал Клейтон Моррис.

Ранее отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Соединенные Штаты оставят Украину у разбитого корыта и выключат телевизор, чтобы не видеть ужасных последствий, которые ожидают эту страну.

Тем временем глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал прагматичным подход США к оказанию военной помощи Киеву.