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НовостиВ мире30 апреля 2023 2:39

Guardian: украинские беженцы вынуждены платить за аренду жилья сексом

На это беженцев вынуждает идти низкий уровень жизни
Мария ПАВЛОВА
В Великобритании украинские беженцы вынуждены платить за жилье интимом.

В Великобритании украинские беженцы вынуждены платить за жилье интимом.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Украинские беженцы в Великобритании вынуждены платить сексом за аренду жилья. На такое они идут из-за низкого уровня жизни, пишет издание Guardian.

«Секс за жилье, когда арендодатели требуют интим в обмен на проживание со скидкой или бесплатно, становится растущей проблемой по мере ужесточения экономических условий. Такая практика особенно распространена среди женщин-мигрантов и беженок», - сказано в публикации.

Ранее Дмитрий Полянский рассказал, как украинские беженки просят Россию помочь вернуть отобранных у них в Европе детей. Первый зампостпреда России при ООН назвал воровство детей у уязвимых слоев населения системной проблемой Запада.

Также сообщалось, что украинским беженкам с детьми в Европе предлагают жилье в обмен на интим и заманивают в секс-рабство.

Тем временем украинская беженка снялась в британском шоу, где знакомятся голыми. 22-летняя украинка решилась на участие в британском телешоу в обнаженном виде ради романтического знакомства.