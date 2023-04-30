После гибели под обстрелом двух человек ВСУ снова обстреляли Суземку Брянской области из РСЗО

Губернатор Богомаз рассказал о втором за сутки обстреле поселка Суземка. Фото: REUTERS

ВСУ второй раз за сутки обстреляли поселок Суземка Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По словам Богомаза, украинские военные обстреляли поселок из систем РСЗО.

«Системой ПВО Вооруженых сил РФ были сбиты несколько снарядов. Пострадавших нет», - написал Богомаз в Telegram, добавив, что один жилой дом в результате обстрела частично разрушен.

Напомним, за несколько часов до этого ВСУ уже обстреливали Суземку, полностью разрушив один дом. При обстреле погибли два мирных жителя, еще один человек пострадал.

Ранее российские военные сбили под Энергодаром используемый ВСУ американский беспилотник. Он использовался для ведения разведки и подготовки к диверсионным операциям.

Также сообщалось, что администрация Новой Каховки сообщила о жесточайшем обстреле со стороны ВСУ. Несколько населенных пунктов остались без света.

Тем временем российские средства ПВО сбили два беспилотника над Крымом.