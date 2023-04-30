Российский военнослужащий рассказал, сколько осталось пройти до полного освобождения Артемовска. Фото: REUTERS

До полного освобождения Артемовска российским военнослужащим осталось пройти около полутора километров. Об этом рассказал участвующий в освобождении города боец группы «Вагнер».

Дмитрий Медведев обратил внимание Илона Маска на блокировку своей записи в Twitter об отношениях с Польшей. Зампред российского Совбеза указал на двойные стандарты площадки, которая позволяет публиковать призывы к уничтожению России.

Российские военные в Артемовске уничтожили группу украинских боевиков, которые пытались установить перед передним краем контейнеры, в которых, предположительно, содержались химические вещества. Инцидент произошел в западной части Артемовска. Украинские боевики при этом были в костюмах полной химзащиты.

Два человека погибли в Брянской области после обстрела поселка Суземка со стороны ВСУ. Об этом в ночь на 30 апреля сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Турции необходимо выйти из НАТО. Такое мнение высказал адмирал ВМС Турции в отставке Джем Гюрдениз, отметив, что Анкара «не получает поддержки от НАТО и ЕС», наоборот, от западных стран «исходит наибольшая угроза для Турции».

Экс-советник Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин призвал провести досрочные президентские выборы на Украине. Причинами такой необходимости он назвал некомпетентность действующего президента Владимира Зеленского и его неспособность решать задачи по защите Украины.

Ряд влиятельных государств не настроены на поддержку США в противостоянии с Россией и Китаем. Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на данные американских спецслужб из попавших в соцсети в результате утечки секретных документов. Среди таких государств издание называет Египет, Бразилию, Индию и Пакистан.

ВСУ почти год обстреливали жилые кварталы Артемовска. Об этом рассказал эвакуированный из города мирный житель Дмитрий Чекалин. По словам Чекалина, украинские боевики использовали установленные на автомобилях класса пикап так называемые «блуждающие минометы».

ВСУ два раза за сутки обстреляли поселок Суземка Брянской области. Во время первого обстрела погибли два мирных жителя и был полностью разрушен один жилой дом.

Эксперт Альтштейн допустил начало очередной волны COVID-19 в России в мае 2023 года. Эпидемиолог предположил, что максимальное число заболевших не превысит 20 000 человек.