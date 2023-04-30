Экономист напомнил об ужесточении правил выдачи ипотеки с 1 мая 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С 1 мая 2023 года Банк России упразднит выдачу ипотечных кредитов по минимальным ставкам. Об этом в воскресенье, 30 апреля, напомнил доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов. Он отметил также увеличение надбавки к коэффициентам риска по ипотеке на новостройки по договорам долевого участия.

Как заявил эксперт в интервью агентству «Прайм», такие изменения приведут к серьезному уменьшению спроса на первичном рынке недвижимости. «Девелоперам станет сложнее реализовать строящиеся объекты», - отметил он, уточнив, что на минимальную ипотеку приходилось около 75% всех сделок.

По его словам, будет приостановлен рост цен на новостройки, однако какого-либо глобального удешевления ожидать не стоит. Кузнецов также отметил, что на фоне усиления конкуренции застройщикам необходимо искать новые способы привлечения покупателей.

Напомним, в конце февраля этого года Банк России решил ужесточить регулирование ипотеки, повысив надбавки к коэффициентам риска по ипотеке с мая 2023 года, отмечая, что совместные программы банков и застройщиков приводят к подорожанию квартир в новостройках