Конгрессмен Гэтц заявил, что власти США считают проекты аудита средств для Украины выгодными Путину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон полагает, что все проекты закона, которые направлены на аудит отправляемых Киеву средств, сделаны «для Путина». Об осуждении некоторых законопроектов сообщил член палаты представителей США Мэтт Гетц.

«Вы слышали, что говорит Гетц? Он не верит, что Америке нужно находиться на Украине. Каждый вопрос, который задает Мэтт Гетц, про наших солдат, затраты, стратегию, - все это, должно быть, для Владимира Путина!» - заявил конгрессмен на своем Youtube-канале, изображая комментарии коллег по поводу его проекта законов.

По словам Гетца, американские власти должны вести прозрачную деятельность не только в вопросах финансовой помощи Украине, но также и военной. В своем проекте конгрессмен предложил раскрыть правду о нахождении войск США на территории Украины.

Напомним, ранее NYT заявил, что Украина лишится поддержки западных стран при провале контрнаступления.