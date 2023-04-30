15 землетрясений за сутки произошло в районе камчатского вулкана Шивелуч

15 землетрясений за день произошло в районе камчатского вулкана Шивелуч Фото: REUTERS

В окрестностях вулкана Шивелуч на востоке Камчатки за сутки было зарегистрировано 15 подземных толчков. Этом следует из данных на сайте Камчатского филиала Геофизической службы РАН.

Как сообщают сейсмологи, все подземные толчки происходили на расстоянии от 80 до 90 километров от поселка Усть-Камчатск. Максимальная магнитуда составляла 4,2. Последний толчок был зарегистрирован в 16:41 по местному времени (7:41 мск), а его очаг залегал на глубине примерно 3,9 километра.

По данным регионального главка МЧС, после землетрясений жители полуострова не обращались в оперативные службы.

Шивелуч является одним из наиболее крупных из действующих вулканов Камчатки. Напомним, 11 апреля этого года на вулкане Шивелуч произошло извержение. Высота выброса пепла достигла 20 тысяч метров над уровнем моря, а в поселке Ключи начался пеплопад. Как писал сайт KP.RU, извержению присвоили наивысший код опасности для авиации – «красный».