ФСБ раскрыла убийство вице-губернатора Санкт-Петербурга, совершенное в 1997 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно с Министерством внутренних дел раскрыли убийство вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича, совершенное в 1997 году. Об этом сообщает ЦОС ФСБ, отмечая, что преступление совершили по «заказу» члены ОПГ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России раскрыто совершенное в 1997 году убийство вице-губернатора города Санкт-Петербурга Михаила Маневича», - сказано в заявлении.

Как сообщается, следствием было установило, что к преступлению причастны два члена ОПГ Санкт-Петербурга. Один из них наблюдал за местом жительства вице-губернатора, передавая данные о его передвижении. Второй стрелял по автомобилю, в котором находился Маневич.

Кроме того, отмечается, что убийство «заказал» глава «тамбовской» преступной группировки Санкт-Петербурга Владимир Барсуков (Кумарин), передавший двум исполнителям орудие для совершения преступления - автомат Калашникова. Оба преступника признались в совершении преступления.

«Следственные действия по процессуальному закреплению обстоятельств раскрытого преступления продолжаются», - сообщает ЦОС.

Напомним, вице-губернатор Санкт-Петербурга и председатель КУГИ Михаил Маневич был убит в августе 1997, получив пять пуль. Он скончался по дороге в больницу.