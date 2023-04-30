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НовостиВ мире30 апреля 2023 6:27

Посольство РФ в Индии выясняет детали ареста россиян по обвинению в наркоторговле

Бюро по контролю за наркотиками Индии заявило, что разоблачило международный наркокартель в штате Гоа
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Посольство РФ в Индии выясняет детали ареста россиян по обвинению в наркоторговле

Посольство РФ в Индии выясняет детали ареста россиян по обвинению в наркоторговле

Фото: Shutterstock

Посольство России в Индии выясняет детали задержания двух россиян в штате Гоа по обвинению в причастности к торговле наркотиками. Об этом в воскресенье, 30 апреля, заявили в пресс-службе российского дипломатического представительства.

«Российские дипломаты находятся на связи с правоохранительными органами Индии. Мы выясняем детали происшедшего и следим за этой ситуацией», - приводит ТАСС заявление представителя пресс-службы российского посольства.

Ранее СМИ Индии заявили, что Бюро по контролю за наркотиками разоблачило международный наркокартель в штате Гоа, в результате чего было арестовано двое российских граждан. Сообщалось, что речь идет о задержании медалистки Олимпийских игр 1980 года по плаванию Светланы Варгановой и бывшего полицейского. Уточнялось также, что был арестован и индийский гражданин.

Согласно данным СМИ, у задержанных нашли наркотические вещества, среди которых были ЛСД, кокаин, а также гашишное масло и другие наркотики. Местные правоохранительные органы заявляют, что в штате действовал международный наркокартель при участии российских граждан.