Референдум по конституции начался в Узбекистане

В Узбекистане начали открывать избирательные участки для проведения голосования на референдуме по законопроекту о конституции в новой редакции. Участки будут работать с 08.00 по местному времени (06.00 мск) до 20.00 (18.00 мск).

Гражданам Узбекистана предстоит ответить на один вопрос: принимаете ли вы конституционный закон Республики Узбекистан «О конституции Республики Узбекистан».

Уточняется, что на референдуме смогут проголосовать свыше 19,7 млн граждан Узбекистана, население которого составляет около 36,2 млн человек. Референдум будет признан состоявшимся, если в нем примут участие свыше половины включенных в списки граждан.

Центральной избирательной комиссии (ЦИК) аккредитовал 383 наблюдателя из 45 стран, а также 11 международных организаций. Кроме того, число местных наблюдателей превышает 44 тысячи. По информации Центризбиркома, за более чем час с начала голосования не зарегистрировано никаких нарушений.

«Голосование проходит в соответствии с национальным законодательством и международными стандартами», - сообщил председатель Центризбиркома Зайниддин Низамходжаев.

Ранее сайт KP.RU рассказывал о конституционной реформе в Узбекистане.