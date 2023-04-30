Зеленский сравнил конфликт с Россией с пирогом, который необходимо разделить на части Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил конфликт с Россией с пирогом, который необходимо «разделить» на части, отметив, что речь идет о большой стране, которую нельзя просто «съесть».

«Конфликт - как тот пирог с Российской Федерацией. Мы не можем его съесть - рот порвешь, большое государство и большое по объему», - заявил украинский лидер в интервью журналисту Дмитрию Комарову, опубликованном на YouTube.

Как отметил Зеленский, «беду проглотить сложно, надо разделить ее на кусочки».

Напомним, накануне украинский президент заявил, что Киев намерен начать контрнаступление до того, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат западные истребители F-16, указав на то, что «времени затягивать» больше нет. При этом Зеленский признал, что украинской армии будет не просто вести бой без западной авиации, а Украина будет терять больше военных.