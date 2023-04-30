Глава парламента Константинов заявил, что попытка Украины захватить Крым получит жесткий отпор

Фото: пресс-служба Госсовета Крыма

Попытка Украины организовать наступление на полуостров Крым получит жесткий отпор, Об этом заявил глава парламента республики Владимир Константинов.

"Украинские нацисты никогда не придут на крымскую землю, поэтому пусть продолжают заполнять эфир всевозможными заявлениями, трескучими и пустыми, как барабан", - заявил он.

При этом, глава парламента подчеркнул, что Крым не должен расслабляться при любых условиях.

"Мы отдаем себе отчет, с кем имеем дело. Это не растленные типы, засевшие во властных кабинетах Киева. Это объединенный и организованный Запад. Он главное действующее лицо. А шуты и клоуны ему нужны только для того, чтобы списать на них все неудачи, если или когда все станет плохо. А именно так и будет", - приводит слова спикера РИА Новости.

Также Константинов заявил, что украинское контрнаступление начнется, только если Киеву скажет об этом Запад.

Ранее Константинов анонсировал аукционы по национализированным объектам в 2023 году. Их планируют объявить во второй половине 2023 года.