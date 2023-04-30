Президент Литвы исключил возможность вступления Украины в НАТО во время конфликта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обсуждение вероятного вступления Украины в Североатлантический альянс станет одной из самых сложных тем саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля 2023 года. Такое заявление сделал президент Литвы Гитанас Науседа.

Литовский лидер исключил возможность вступления Украины в НАТО до окончания конфликта. «Это было бы слишком сложно. Мы знаем об этом, и сами украинцы знают об этом», - заявил он в интервью итальянской газете La Repubblica дал, отметив, что для начала необходимо «перейти к практической фазе», а также «определить этапы и формулы, как действовать после» окончания данного конфликта.

Науседа отметил, что в ходе предстоящего саммита альянса будет определена дорожная карта вступления Украины.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос о членстве в Северном альянсе для Украины не будет иметь значения без ее победы, отметив, что блок намерен продолжать оказывать Киеву «значительную поддержку».