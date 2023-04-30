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НовостиВ мире30 апреля 2023 8:40

Минэнерго Украины анонсировало увеличение тарифов на электроэнергию

Такая мера является вынужденной, заявил Фарид Сафаров
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Минэнерго Украины анонсировало увеличение тарифов на электроэнергию

Минэнерго Украины анонсировало увеличение тарифов на электроэнергию

Фото: Иван МАКЕЕВ

На Украине повысят тарифы на электроэнергию. Об этом заявил заместитель министра энергетики страны Фарид Сафаров.

По его словам, любые изменения тарифов являются вынужденными решениями.

"На данный момент правительство и НКРЭКУ прорабатывают вопрос, чтобы понять, насколько нужно увеличивать тариф. Но все равно придется такое решение принять, иначе энергосистема не сможет не то что восстановиться, но и подготовиться к следующей зиме, которая может быть намного сложнее, чем предыдущая", - заявил Сафаров в эфире телеканала "Рада", пишут РИА Новости.

Также Сафаров добавил, что в 2023 году Киеву необходимо 3,4 миллиарда долларов для восстановления энергосистемы. Из этой суммы 1,2 миллиарда нужны для того, чтобы закупить определенные ресурсы, а остальные деньги - чтобы обновить линии электропередачи, распределения и восстановления мощностей.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский сравнил конфликт с Россией с пирогом, который необходимо "разделить" на части. Он отметил, что речь идет об огромной стране, которую нельзя просто "съесть".