Минэнерго Украины анонсировало увеличение тарифов на электроэнергию Фото: Иван МАКЕЕВ

На Украине повысят тарифы на электроэнергию. Об этом заявил заместитель министра энергетики страны Фарид Сафаров.

По его словам, любые изменения тарифов являются вынужденными решениями.

"На данный момент правительство и НКРЭКУ прорабатывают вопрос, чтобы понять, насколько нужно увеличивать тариф. Но все равно придется такое решение принять, иначе энергосистема не сможет не то что восстановиться, но и подготовиться к следующей зиме, которая может быть намного сложнее, чем предыдущая", - заявил Сафаров в эфире телеканала "Рада", пишут РИА Новости.

Также Сафаров добавил, что в 2023 году Киеву необходимо 3,4 миллиарда долларов для восстановления энергосистемы. Из этой суммы 1,2 миллиарда нужны для того, чтобы закупить определенные ресурсы, а остальные деньги - чтобы обновить линии электропередачи, распределения и восстановления мощностей.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский сравнил конфликт с Россией с пирогом, который необходимо "разделить" на части. Он отметил, что речь идет об огромной стране, которую нельзя просто "съесть".