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НовостиПолитика30 апреля 2023 8:41

Володин назвал главный закон за апрель 2023 года

Володин назвал закон о полном запрете продажи вейпов несовершеннолетним главным за апрель 2023 года
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Володин назвал главный закон за апрель 2023 года

Володин назвал главный закон за апрель 2023 года

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин назвал главный закон, принятый в апреле этого года. По его словам, главным в этом месяце стал закон о полном запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Об этом сказано в заявлении на сайте Госдумы.

«В жидкостях для вейпов содержатся тяжелые металлы, другие химические вещества, попадание которых в организм в несколько раз повышает риск развития злокачественных новообразований», - заявил спикер Госдумы РФ, отметив, что от родителей, а также учителей ранее поступало много обращений с просьбой защитить несовершеннолетних от курения вейпов.

Володин напомнил, что, согласно новому закону, максимальный штраф за продажу вейпов несовершеннолетним вырос до 600 тысяч рублей.

Напомним, в минувшую пятницу, 28 марта, президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Кроме того, запрещено продавать никотинсодержащие жидкости с ароматизаторами и добавками, которые усиливают никотиновую зависимость.