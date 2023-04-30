Володин назвал главный закон за апрель 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин назвал главный закон, принятый в апреле этого года. По его словам, главным в этом месяце стал закон о полном запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Об этом сказано в заявлении на сайте Госдумы.

«В жидкостях для вейпов содержатся тяжелые металлы, другие химические вещества, попадание которых в организм в несколько раз повышает риск развития злокачественных новообразований», - заявил спикер Госдумы РФ, отметив, что от родителей, а также учителей ранее поступало много обращений с просьбой защитить несовершеннолетних от курения вейпов.

Володин напомнил, что, согласно новому закону, максимальный штраф за продажу вейпов несовершеннолетним вырос до 600 тысяч рублей.

Напомним, в минувшую пятницу, 28 марта, президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Кроме того, запрещено продавать никотинсодержащие жидкости с ароматизаторами и добавками, которые усиливают никотиновую зависимость.