Референдум по конституции в Узбекистане признали состоявшимся

Референдум по Конституции в Узбекистане признали состоявшимся. Как сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК), на 11.00 мск проголосовали 62,24% избирателей при пороге в 50%.

«По данным электронной системы, фиксирующей явку избирателей, на 13.00 на участки пришло 12 083 105 избирателей, или 62,24% от общего списка. Референдум можно признать состоявшимся», - заявил заместитель председателя Центризбиркома Бахром Кучкаров.

Напомним, как сообщалось ранее, на референдуме по Конституции смогут проголосовать более 19,7 млн граждан Узбекистана, население которого составляет примерно 36,2 млн человек. Как писал сайт KP.RU, Центризбирком аккредитовал 383 наблюдателя из 45 стран, а также 11 международных организаций. Количество местных наблюдателей превышает 44 тысячи.

Гражданам Узбекистана в ходе референдума необходимо ответить на один вопрос: принимаете ли вы конституционный закон Республики Узбекистан «О конституции Республики Узбекистан».