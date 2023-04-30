Депутат Рады обратился к главе МВД Украины из-за «рейдерских атак» на Киево-Печерскую лавру Фото: REUTERS

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук опубликовал на своем Telegram-канале обратился к министру внутренних дел Украины Игорю Клименко по поводу инцидентов в Киево-Печерской лавре вокруг Украинской православной церкви (УПЦ), назвав эти события «рейдерскими атаками», а также акцией, направленной на разжигание межнациональной и религиозной розни.

«Незаконный захват Киево-Печерского монастыря, приведший к масштабному конфликту на религиозной почве … при полном содействии чиновников Министерства культуры и информационной политики, который продолжается в Киеве по сей день», - сказано в тексте обращения.

Депутат назвал «захват» храмов и церквей УПЦ незаконным, указав на то, что это нарушает конституционные права граждан Украины - верующих УПЦ. По его словам, «рейдерские захваты» церквей носят систематический характер, а также осуществляются группой людей, которые не были прихожанами УПЦ, что говорит том, что такие нарушения не случайны, а часть широкого явления.

В своем обращении парламентарий просит министра «устранить нарушения действующего законодательства, дать надлежащую оценку и соответствующую правовую характеристику противоправным деяниям всех лиц, причастных к данному уголовному правонарушению, и решить вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности».

Напомним, ранее министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил о планах превратить Киево-Печерскую лавру в госпиталь для военных.