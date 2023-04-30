Врач заверила, что заклеивание родинок на солнце не убережет от онкологии Фото: Олег УКЛАДОВ

С приходом теплого сезона у людей, которые являются обладателями многочисленных родинок, встает вопрос – как загорать на солнце без вреда для здоровья?

Есть народный метод -заклеивать родинки, это может защитить от развития онкологических заболеваний. Но косметолог и главный врач Центра эстетики и косметологии "Баллирано" Татьяна Баллирано уверена, что никакого эффекта такая профилактика не имеет.

Причина в том, что перерождение родинок происходит при поломке, при нарушении структуры ДНК. Эти процессы запускаются вовсе не из-за воздействия солнца на конкретную родинку, а при облучении всего организма.

Людям, у которых на теле много диспластических родинок, не стоит злоупотреблять загаром.

На пляже нужно пользоваться солнцезащитными кремами. Это позволит снизить воздействие солнечных лучей. Но полностью избегать нахождения на солнце не нужно, так как во время приема солнечных ванн вырабатывается витамин D и эндорфин – они гормоны радости.

Если родинка после летнего отдыха изменилась в размерах, то нужно срочно обратиться к онкологу.

- Если появились изъязвления, или, наоборот, побелели, выпали волосы на родинке, на которой до этого они росли, — все это требует срочного обращения к врачу, — добавила собеседница Life.

- Если родинка с выраженным пигментом, если она сильно возвышается над уровнем кожи, имеет неровные или расплывчатые границы, или пигмент распределен неравномерно, то она предрасположена к перерождению в рак, - сказала Пятому каналу косметолог и пластический хирург Ольга Ованесова.

Врач-дерматовенеролог лаборатории «Гемотест» Александра Филева отметила в беседе с RT, что воздействия УФ- лучей видны не сразу. Ультрафиолет улучшает обмен веществ и состав крови, убивает возбудителей многих заболеваний, повышает общий тонус.

Ранее, врачи назвали людей, которым важно проверять свои родинки. В первую очередь к ним отнесли русых со светлой кожей, тех, у кого много родинок, и тех, чьи родственники болели раком кожи, пишет газета "Известия".