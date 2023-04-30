Финансовый аналитик прогнозирует курс доллара на май не выше 81 рубля Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев спрогнозировал курс доллара на май 2023 года. По мнению эксперта, стоимость американской валюты будет колебаться в границах 80–81 рублей.

В последнем месяце весны вряд ли стоит ждать резких колебаний, ситуация будет стабильная и серьезного снижения или повешения не будет.

- Сильное укрепление рубля тоже вряд ли произойдет. Так что в этом диапазоне, скорее всего, мы увидим рубль в течение мая, — отметил Беляев в беседе с NEWS.ru.

А вот усилений позиций российской валюты, которое мы наблюдали в последнюю неделю апреля, экономист связывает с конъюнктурными факторами.

В мае курс доллара обусловит экономическая ситуация в стране, ее жизнеспособность и устойчивость. Также большое значение могут оказать информационная повестка и торговые колебания.