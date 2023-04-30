Священник заверил, что не нужно освящать в церкви библию, купленную в Сети Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Сегодня в Интернете можно купить абсолютно все. Не исключение религиозные товары. В Сети десятки сайтов продают книги по священному писанию, церковную утварь, библию.

Священнослужитель Владислав Береговой ответил, нужно ли освящать библию, купленную в Интернете. Служитель церкви уверяет, что в этом нет необходимости.

Церковь не практикует освящение духовной литературы. Эта книга несет в себе большой духовный смысл и в дополнительных процедурах очищения она не нуждается.

- Никакие молитвы мы над ней не читаем, никакой святой водой не окропляем. Единственное, что важно - обратить внимание на перевод. Каноническим, традиционным переводом считается Синодальный, - сказал отец Владислав интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Чтобы лучше понимать писание, стоит приобрести к нему толкование, тогда можно разобраться во всех неясных вопросах.

Современному человеку, который не посвящен во все тонкости религии, сложно разобрать, что имели в виду авторы, которые писали библию 203 тысячи лет назад.

- Они жили в совсем другую эпоху и видели не то, что видим мы. Были другие понятия, в них выкладывались совсем другие смыслы, - пояснил священник.