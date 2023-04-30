Бизнес-эксперты рассказали о популярных схемах обмана со стороны турфирм Фото: Наталья ШЕРЕМЕТЬЕВА

Часто отпуск может быть испорчен не только погодой, но и откровенным мошенничеством со стороны турфирм. О самых популярных схемах обмана рассказал бизнес-эксперт, мастер делового администрирования и генеральный директор ООО «Эксперты Бизнес-Планирования» Николай Журавлев.

Чаще всего россияне попадаются на оформление туров через фальшивые сайты и аккаунты в соцсетях. Этим занимаются мошенники, которые делают страницы с выгодными предложениями и имитируют работу. Они используют украденные названия и публикуют фото с реальными логотипами от турфирм.

Поэтому прежде, чем купить тур на таком сайте, нужно почитать отзывы на сторонних ресурсах о работе проекта. Проверить контактную информацию, убедиться, что офис существует в реальности.

Еще одна схема – это чрезмерная предоплата. В таком случае клиенты могут просто потерять свои деньги. Лучше оплачивать тур частями и выбирать гибкие условия отмены бронирования.

Слишком выгодные предложения – это тоже повод задуматься. Клиентов могут заманивать неправдоподобно низкими ценами. А получив деньги, организаторы тура просто исчезают.

Юрист и руководитель направления «Восточная и Юго-Восточная Европа» в иммиграционной компании Immigrant House Оксана Никитина указала на скрытые комиссии и сборы – это тоже мошенничество. Стоимость путешествия занижается, а в итоговую цену включают дополнительные расходы, о которых туристы узнают уже на месте отдыха.

- Перед подписанием внимательно читайте условия, убедитесь, что знаете про все расходы. Злоумышленники часто предлагают купить местные экскурсии заранее, уверяя, что это выгоднее. Но на месте можно обнаружить, что купили недоступные экскурсии, – рассказала «Газете.ru» Оксана Никитина.

Порой встречают поддельные авиабилеты, в итоге клиент не может попасть на борт и тур срывается. В таком случае, нужно убедиться сразу после покупки, что электронные билеты на сайте авиакомпании выписаны на ваше имя и внесена верная информация.

Российские туристы стали сокращать отпуск, чтобы компенсировать рост цен на отдых, сообщили «Известиям» туроператоры. За год стоимость летнего отдыха в стране выросла на 15%, а на востребованных курортных направлениях — на 30% и больше.

А меж тем, Калининград, Санкт-Петербург и Дагестан вошли в топ-3 самых популярных направлений для отдыха на майские праздники у российских туристов, передает "360".

Август является самым выгодным месяцем для отпуска. Выплаты будут выше всего, так как в этом месяце больше всего рабочих дней, передает RT.