Российские бойцы впервые показали склады с советским оружием в шахтах под Соледаром Фото: REUTERS

Украинские войска не смогли уничтожить созданные еще в 1960-х годах склады с оружием и боеприпасами в соляных шахтах в селе Парасковиевка, которое находится под Соледаром.

Российские бойцы взяли Соледар под контроль в январе этого года, в том числе были взяты и соляные шахты, которые Советская армия частично использовала для хранения вооружения.

После начала украинского конфликта появлялись сообщения, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) вывозят эти запасы, а летом 2022 года подорвали оружейные склады.

«Вывозили не торопясь, не спеша, в дальнейшем все склады были заминированы на уничтожение, то есть то вооружение, которое было необходимо, они отсюда вывезли, остальное оставили и заминировали», - приводит РИА Новости заявление одного из бойцов, который уточнил, что минировали зажигательными бомбами.

Однако, как отметил боец, несмотря на все планы по минированию, в хранилище на сегодняшний день осталось много стрелкового оружия, а также боеприпасов к нему. Как сообщается, там находится 292 тысячи ящиков с пистолетом-пулеметом Шпагина (ППШ), в каждом из которых по десять штук таких пистолетов.

«Представляете, какие объемы, это помимо другого вооружения», - заявил боец "Вагнера".

Напомним, ранее российский боец рассказал, как десантники на квадроциклах уничтожают технику украинских военных под Соледаром.