Corriere della Sera: Госдеп США считает побег Артема Усса нарушением суверенитета Италии

Cын экс-губернатора Красноярского края Артем Усс Фото: СОЦСЕТИ

В Госдепе США инцидент с побегом из-под домашнего ареста сына экс-губернатора Красноярского края Артема Усса рассматривают как нарушение суверенитета Италии. Об этом пишет газета Corriere della Sera.

"Это грубо нарушает суверенитет страны, итальянцы все еще ведут расследование и, надеемся, оценивают все имеющиеся в распоряжении средства в ответ на происшедшее", - считает представитель Госдепа, об этом она сообщила корреспонденту итальянской газеты в Вашингтоне.

Также, по словам чиновницы, история с Уссом весьма разочаровала США, но их ободряет тот факт, что Италия начала вести расследование.

Напомним, 17 октября 2022 года Артема Усса задержали в аэропорту «Милан-Мальпенса» в тот момент, когда тот собирался вылететь в Турцию. Задержание произошло по запросу властей США, конкретно - прокурора Восточного округа Нью-Йорка, при том что предприниматель никогда в жизни не был в этом городе. Артему Уссу предъявили обвинения в якобы и отмывании денег, и контрабанде нефти из Венесуэлы в Россию и Китай, и обходе санкций, и многом другом. 23 марта 2023 года Артем Усс загадочным образом исчез из под домашнего ареста, а 4 апреля он открыто объявился в Москве и сообщил через «РИА Новости».