Власти Варшавы рассказали, что собираются делать с отнятой у посольства России школой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Варшавы намерены использовать отнятое у российского посольства здание школы в образовательных целях. Такое заявление сделал журналистам вице-мэр польской столицы Томар Братек.

«Мы намерены обратиться к воеводе мазовецкому с просьбой передать эту собственность для образовательных целей. Таким образом, мы сможем использовать эти классы в образовательных целях», - заявил вице-мэр.

Братек уточнил, что после первомайских праздников власти Варшавы приступят к инвентаризации здания, а также проверки «насколько его состояние соответствует требованиям образовательных учреждений», отметив, что «на первый взгляд оно, кажется, отвечает этим требованиям».

Напомним, днем ранее, 29 апреля, к зданию школы при российском посольстве в Варшаве пришли представители местной мэрии в сопровождении полиции, после чего в присутствии российских дипломатов взломали калитку, заблокировав школу. Власти польской столицы также потребовали от сотрудников школы освободить здание.

Как писал сайт KP.TU, в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что реакция Москвы на захват школы при посольстве России в Варшаве будет жесткой.