Украина подписала три новых контракта с турецким производителем Baykar Фото: REUTERS

Киев подписал три новых контракта с турецкой компанией Baykar Technology. Об этом сообщил глава министерства стратегической промышленности Украины Александр Камышин.

«Есть важный результат - три новых соглашения с турецким производителем Baykar для украинских производителей», - написал украинский министр в своем Telegram-канале в воскресенье, 30 апреля.

Камышин уточнил, что данные соглашения дают Украине «экспортную выручку и оружие нового поколения», однако детали контрактов на данный момент не разглашаются.

Сообщается, что соглашения подписали два украинских предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) во время международной выставке авиационной и авиакосмической техники «Teknofest 2023», которая сейчас проходит в Стамбуле.

Напомним, в августе 2022 года украинский посол в Анкаре Василий Бодна сообщил, что Baykar приобрела на Украине земельный участок для постройки там завода по производству беспилотников, а глава турецкой компании Сельчук Байрактар позже заявил, что на этом заводе планируют выпускать высотную дальнюю модель беспилотников Bayraktar Ak nc.