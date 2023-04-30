Врач-гематолог Семенов посоветовал пить больше воды и отказаться от соли, чтобы снизить густоту крови Фото: Александр ГЛУЗ

С возрастом кровь становится более густой и такое состояние опасно для сердца. В несколько раз увеличивается риск развития инфарктов и инсультов, начинаются тромбозы.

Если игнорировать проблему, то можно получить серьезные проблемы.

О том, что есть проблемы с кровью, можно узнать не только во время лабораторных анализов. Некоторые признаки указывают на проблему без диагностики. Например, о повышенной густоте крови могут свидетельствовать частые головные боли, регулярные головокружения.

-Покалывание в кончиках пальцев тоже повод обратиться к врачу, - рассказывает врач-гематолог Валерий Семенов.

А вот препараты для разжижения крови нельзя назначать себе самостоятельно. Их может выбрать только врач, опираясь на анализы пациента и показатели свертываемости.

А вот самостоятельно можно противостоять проблеме подручными средствами – пить больше чистой воды. Исключить курение и алкоголь, снизить потребление сочи.

- Качество крови также повышается благодаря прогулкам и физнагрузкам, а вот стресс сказывается негативно, - цитирует слова врача интернет-издание «Подмосковье сегодня».